Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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07.08.2026 07:22:00
Swiss Re-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
So haben Experten die Swiss Re-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Die Swiss Re-Aktie wurde im Juli 2026 von 4 Experten analysiert.
2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 128,25 CHF für die Swiss Re-Aktie, was einem Abschlag von 6,60 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 134,85 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|125,00 CHF
|-7,30
|28.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|140,00 CHF
|3,82
|14.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|130,00 CHF
|-3,60
|13.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|118,00 CHF
|-12,50
|08.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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