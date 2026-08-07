Swiss Re-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

Die Swiss Re-Aktie wurde im Juli 2026 von 4 Experten analysiert.

2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 128,25 CHF für die Swiss Re-Aktie, was einem Abschlag von 6,60 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 134,85 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 125,00 CHF -7,30 28.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 140,00 CHF 3,82 14.07.2026 Jefferies & Company Inc. 130,00 CHF -3,60 13.07.2026 Goldman Sachs Group Inc. 118,00 CHF -12,50 08.07.2026

Redaktion finanzen.ch