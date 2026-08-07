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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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Analysen des Monats 07.08.2026 07:22:00

Swiss Re-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

Swiss Re-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

So haben Experten die Swiss Re-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Swiss Re
138.63 CHF 1.69%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie wurde im Juli 2026 von 4 Experten analysiert.

2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 128,25 CHF für die Swiss Re-Aktie, was einem Abschlag von 6,60 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 134,85 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.125,00 CHF-7,3028.07.2026
JP Morgan Chase & Co.140,00 CHF3,8214.07.2026
Jefferies & Company Inc.130,00 CHF-3,6013.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.118,00 CHF-12,5008.07.2026

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1576 16.06.2028 157231315
Long 12.4775 19.03.2027 156215591
Long 923.3334 18.12.2026 141404904
Typ Hebel Verfall Valor
Short 923.3334 18.09.2026 151264647
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3317 11.56 157975967
Long 12.1552 6.05 159232234
Long 13.3883 5.29 159012670
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.894 10.68 143762800
Short 12.4837 4.36 147677736
Short 24.9674 0.45 150796103
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.78 141405082
Long 8 -13.35 142861643
Long 12 -6.31 150389221
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

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