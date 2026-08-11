naturenergie Aktie 3965118 / CH0039651184
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11.08.2026 14:05:00
naturenergie Holding investiert acht Millionen Euro in Schluchsee-Netz - Aktie mit Plus
naturenergie Holding hat in den vergangenen drei Jahren rund acht Millionen Euro in die Modernisierung des Stromnetzes in der Gemeinde Schluchsee investiert.
Ziel sei eine höhere Versorgungssicherheit und die Vorbereitung auf steigende Strombedarfe, teilte naturenergie am Dienstag mit.Die Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,32 Prozent auf 30,60 CHF.
Laufenburg (awp)
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