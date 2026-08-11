naturenergie Holding investiert acht Millionen Euro in Schluchsee-Netz - Aktie mit Plus

Im Fokus standen die Erneuerung von Leitungen, Trafostationen und der Ausbau eines 20-kV-Ringsystems.

Ziel sei eine höhere Versorgungssicherheit und die Vorbereitung auf steigende Strombedarfe, teilte naturenergie am Dienstag mit.

Die Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,32 Prozent auf 30,60 CHF.

Laufenburg (awp)