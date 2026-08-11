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Rohstoffe aktuell 11.08.2026 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

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Am Dienstagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,07 Prozent auf 4.392,24 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.388,97 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,65 Prozent auf 65,33 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 65,76 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,83 Prozent auf 1.778,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.746,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,58 Prozent auf 1.384,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.376,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 87,82 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (87,72 US-Dollar).

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,44 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf 81,77 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 82,13 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Baumwolle um 0,19 Prozent auf 0,83 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,83 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 4,30 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,32 US-Dollar.

Mit dem Kakaopreis geht es indes nach unten. Der Kakaopreis gibt -0,92 Prozent auf 4.215,00 Britische Pfund nach, nachdem gestern noch 4.254,00 Britische Pfund an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Maispreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,11 Prozent auf 4,39 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,38 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,54 Prozent auf 11,52 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,58 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,26 Prozent auf 302,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 303,70 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 13:04 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -0,46 Prozent niedriger bei 0,69 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,69 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nordwärts. Der Zuckerpreis gewinnt 0,06 Prozent auf 0,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -1,32 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf 2,76 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,79 US-Dollar lag.

Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,90 Prozent auf 16,57 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 16,72 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -0,72 Prozent auf 109,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 110,69 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit einem Kursgewinn. Um 11:26 Uhr notiert der Kohlepreis 0,62 Prozent stärker bei 122,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 121,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
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