So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

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Am Dienstagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,07 Prozent auf 4.392,24 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.388,97 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,65 Prozent auf 65,33 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 65,76 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,83 Prozent auf 1.778,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.746,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,58 Prozent auf 1.384,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.376,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 87,82 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (87,72 US-Dollar).

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,44 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf 81,77 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 82,13 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Baumwolle um 0,19 Prozent auf 0,83 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,83 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 4,30 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,32 US-Dollar.

Mit dem Kakaopreis geht es indes nach unten. Der Kakaopreis gibt -0,92 Prozent auf 4.215,00 Britische Pfund nach, nachdem gestern noch 4.254,00 Britische Pfund an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Maispreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,11 Prozent auf 4,39 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,38 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,54 Prozent auf 11,52 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,58 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,26 Prozent auf 302,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 303,70 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 13:04 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -0,46 Prozent niedriger bei 0,69 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,69 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nordwärts. Der Zuckerpreis gewinnt 0,06 Prozent auf 0,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -1,32 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf 2,76 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,79 US-Dollar lag.

Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,90 Prozent auf 16,57 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 16,72 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -0,72 Prozent auf 109,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 110,69 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit einem Kursgewinn. Um 11:26 Uhr notiert der Kohlepreis 0,62 Prozent stärker bei 122,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 121,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch