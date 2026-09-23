Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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23.09.2026 12:26:37
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittwochmittag im Minus
Aktueller Marktbericht zum LUS-DAX.
Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.88 Prozent leichter bei 25’463.00 Punkten.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’449.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’750.00 Punkten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 26’111.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Wert von 24’922.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Wert von 23’538.00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3.65 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Punkten.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 1.14 Prozent auf 184.40 EUR), Vonovia SE (+ 0.98 Prozent auf 17.54 EUR), MTU Aero Engines (+ 0.95 Prozent auf 361.30 EUR), Rheinmetall (+ 0.86 Prozent auf 999.90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.60 Prozent auf 504.80 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Scout24 (-3.41 Prozent auf 72.15 EUR), Infineon (-2.06 Prozent auf 58.89 EUR), Allianz (-1.81 Prozent auf 422.40 EUR), Deutsche Bank (-1.64 Prozent auf 32.11 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.54 Prozent auf 57.72 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’087’838 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 211.057 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.79 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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