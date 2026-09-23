Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittwochmittag im Minus

Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.88 Prozent leichter bei 25’463.00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’449.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’750.00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 26’111.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Wert von 24’922.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Wert von 23’538.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3.65 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Punkten.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 1.14 Prozent auf 184.40 EUR), Vonovia SE (+ 0.98 Prozent auf 17.54 EUR), MTU Aero Engines (+ 0.95 Prozent auf 361.30 EUR), Rheinmetall (+ 0.86 Prozent auf 999.90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.60 Prozent auf 504.80 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Scout24 (-3.41 Prozent auf 72.15 EUR), Infineon (-2.06 Prozent auf 58.89 EUR), Allianz (-1.81 Prozent auf 422.40 EUR), Deutsche Bank (-1.64 Prozent auf 32.11 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.54 Prozent auf 57.72 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’087’838 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 211.057 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.79 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch