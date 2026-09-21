ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
ams-OSRAM Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 21,00 auf 25,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der neuen, auf VCSEL-Lasern beruhenden Mikro-Emitter-Lösung für optische Konnektivität als Ergänzung zur bestehenden MikroLED-Technologie sehe er den Sensoren- und Halbleiterhersteller in diesem Bereich stark positioniert, um von einer vertikalen und horizontalen Skalierung zu profitieren, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.50 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.08 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.48%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
12:26
|SPI-Handel aktuell: SPI schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Zürich in Grün: Schlussendlich Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
21.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|EQS-News: ams OSRAM unveils breakthrough Thin-Film VCSEL for AI Scale-Up, showcasing connectorized multi-core fiber solution and expanding ecosystem network (EQS Group)
|
21.09.26
|EQS-News: ams OSRAM erreicht Durchbruch bei Dünnschicht-VCSELs für KI-Rechenzentren und präsentiert Multicore-Faserlösung mit wachsendem Partner-Netzwerk (EQS Group)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)