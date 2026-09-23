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Siemens Aktie 1206758 / US8261975010

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"Vectron X" 23.09.2026 13:40:42

Siemens-Aktie schwächelt: Konzern liefert neues Lokomotiven-Kontingent an Railpool

Siemens-Aktie schwächelt: Konzern liefert neues Lokomotiven-Kontingent an Railpool

Siemens hat einen Grossauftrag im Bahnsegment erhalten.

Siemens
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Wie der Konzern mitteilte, hat der Schienenfahrzeugvermieter Railpool bis zu 100 Lokomotiven des Typs Vectron X bestellt. Davon sind 80 Stück fest geordert, 20 optional. Die ersten Loks sollen im Jahr 2027 ausgeliefert werden. Finanzielle Details nannte Siemens nicht.

Die Siemens-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,11 Prozent auf 273,55 Euro.

DJG/mgo/hab

DOW JONES

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