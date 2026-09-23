Siemens Aktie 1206758 / US8261975010
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23.09.2026 13:40:42
Siemens-Aktie schwächelt: Konzern liefert neues Lokomotiven-Kontingent an Railpool
Siemens hat einen Grossauftrag im Bahnsegment erhalten.
Siemens nicht.
Die Siemens-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,11 Prozent auf 273,55 Euro.
DJG/mgo/hab
DOW JONES
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Bildquelle: Joerg Koch/Getty Images
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