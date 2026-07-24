MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 409 Euro belassen. Da Airbus und Boeing bis in die 2030er-Jahre hinein ausverkauft seien, seien die Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough erneut eher moderat ausgefallen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem konzentrierten sich Flugzeugbestellungen mittlerweile weniger auf solchen Messen. Zur Stimmung auf der Messe merkte Harned an, dass es allgemeinen Optimismus hinsichtlich der Fortschritte der Flugzeugbauer beim Hochfahren der Produktion gebe./mis/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
409.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
347.70 €
|
Abst. Kursziel*:
17.63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
348.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.33%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
10:02
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|Bernstein Research
|15.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
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|UBS AG
|10:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10.07.26
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Aktien in diesem Artikel
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