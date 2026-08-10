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DAX-Performance im Blick 10.08.2026 17:58:12

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Wenig Veränderung war am Montag in Frankfurt zu beobachten.

Siemens
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Am Montag beendete der DAX den Handel nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 26’355.07 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.198 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.156 Prozent auf 26’360.44 Punkte an der Kurstafel, nach 26’319.45 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26’441.91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’302.19 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 10.07.2026, den Stand von 25’067.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’338.63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 24’162.86 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.40 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’445.18 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Punkte.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 5.46 Prozent auf 38.45 EUR), adidas (+ 2.01 Prozent auf 167.35 EUR), Scout24 (+ 1.61 Prozent auf 75.60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.32 Prozent auf 375.70 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.03 Prozent auf 33.23 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Deutsche Telekom (-3.24 Prozent auf 28.10 EUR), Beiersdorf (-2.22 Prozent auf 79.40 EUR), Brenntag SE (-1.34 Prozent auf 63.22 EUR), Henkel vz (-1.33 Prozent auf 78.74 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.18 Prozent auf 75.42 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6’448’504 Aktien gehandelt. Mit 213.282 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.23 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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