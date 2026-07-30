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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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30.07.2026 10:57:54

MTU Aero Engines Buy

MTU Aero Engines
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ferner lobte die Expertin den erhöhten Jahresausblick für den Free Cashflow des Herstellers von Triebwerken./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
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MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Chloe Lemarie 		KGV*:
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