MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Treibwerkherstellers sei insgesamt solide ausgefallen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Herausgeragt habe der unerwartet starke Free Cashflow und damit zusammenhängend der aufgehellte Jahresausblick./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sector Perform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
365.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
354.00 €
|
Abst. Kursziel*:
3.11%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
357.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.07%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
11:49
|MTU Aero Engines-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
11:49
|MTU Aero Engines-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight (finanzen.ch)
|
11:27
|MTU-Aktie klettert: MTU steigert Free Cashflow deutlich und bestätigt Jahresziele (Dow Jones)
|
09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
28.07.26
|LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold für MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|14:52
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|14:52
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14:52
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.06.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|329.10
|1.39%
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|15:09
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|15:05
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E.ON Hold
|15:05
|
Jefferies & Company Inc.
Shell Buy
|15:04
|
Jefferies & Company Inc.
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