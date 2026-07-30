Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’411 -0.5%  SPI 20’294 -0.1%  Dow 51’908 0.6%  DAX 25’606 0.6%  Euro 0.9288 -0.5%  EStoxx50 6’343 1.5%  Gold 4’106 1.0%  Bitcoin 52’490 0.9%  Dollar 0.8061 -1.0%  Öl 89.5 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Partners Group2460882Rheinmetall345850Logitech2575132Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kontron-Aktie im Minus: Keine Mehrheit für Ennoconn nach Übernahmeangebot
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

329.70
CHF
5.10
CHF
1.57 %
15:56:33
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.07.2026 14:52:17

MTU Aero Engines Sector Perform

MTU Aero Engines
332.18 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Treibwerkherstellers sei insgesamt solide ausgefallen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Herausgeragt habe der unerwartet starke Free Cashflow und damit zusammenhängend der aufgehellte Jahresausblick./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sector Perform
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
365.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
354.00 € 		Abst. Kursziel*:
3.11%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
357.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.07%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu MTU Aero Engines AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:52 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
10:57 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10:56 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen