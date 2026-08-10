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LUS-DAX-Performance im Fokus 10.08.2026 17:58:12

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

Der LUS-DAX zeigte sich letztendlich wenig bewegt.

Deutsche Bank
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Schlussendlich schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 26’334.00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’441.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’304.00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’116.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’402.00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, notierte der LUS-DAX bei 24’252.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.20 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’442.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 5.46 Prozent auf 38.45 EUR), adidas (+ 2.01 Prozent auf 167.35 EUR), Scout24 (+ 1.61) Prozent auf 75.60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.32 Prozent auf 375.70 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.03 Prozent auf 33.23 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Deutsche Telekom (-3.24 Prozent auf 28.10 EUR), Beiersdorf (-2.22 Prozent auf 79.40 EUR), Brenntag SE (-1.34 Prozent auf 63.22 EUR), Henkel vz (-1.33 Prozent auf 78.74 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.18 Prozent auf 75.42 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6’448’504 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 213.282 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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