HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU nach einem Besuch der Branchenmesse Farnborough Airshow auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Nachfrage sowohl in der zivilen Luftfahrt als auch im Segment Rüstung sei groß, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der bestellten Flugzeuge sei höher gewesen als 2024. MTU habe Aufträge über insgesamt 500 Millionen Euro erhalten. In einem Gespräch mit Managern von MTU sei es um einen neuen Helikoptermotor gegangen./bek/edh;