MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU nach einem Besuch der Branchenmesse Farnborough Airshow auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Nachfrage sowohl in der zivilen Luftfahrt als auch im Segment Rüstung sei groß, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der bestellten Flugzeuge sei höher gewesen als 2024. MTU habe Aufträge über insgesamt 500 Millionen Euro erhalten. In einem Gespräch mit Managern von MTU sei es um einen neuen Helikoptermotor gegangen./bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
350.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
350.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
351.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.34%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
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