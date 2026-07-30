MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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30.07.2026 10:56:58
MTU Aero Engines Overweight
MTU Aero Engines
330.92 CHF -0.53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 465 Euro belassen. Die Resultate des Treibwerkherstellers hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertete er zudem den angehobenen Free-Cashflow-Ausblick./rob/edh/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Overweight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
465.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
367.50 €
|
Abst. Kursziel*:
26.53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
352.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.84%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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