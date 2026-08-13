MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
MTU Aero Engines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU nach Zahlen zum zweiten Quartal von 428 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate belegten die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts mit Wartung und Reparatur, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Flugzeugturbinen habe auch von gelösten Problemen des Partners Pratt & Whitney profitiert./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
435.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
380.30 €
|
Abst. Kursziel*:
14.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
378.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.93%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
11.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Freundlicher Handel: DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Analyse: Underweight-Abstufung für MTU Aero Engines-Aktie von Barclays Capital (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|354.50
|2.81%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|
DZ BANK
Brenntag Halten
|13:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Microsoft Overweight
|13:24
|
Goldman Sachs Group Inc.
Assicurazioni Generali Neutral
|13:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
LEG Immobilien Neutral
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
GEA Neutral
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Allianz Buy
|11:58
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight