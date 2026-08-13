MTU Aero Engines 354.75 CHF 0.17% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU nach Zahlen zum zweiten Quartal von 428 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate belegten die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts mit Wartung und Reparatur, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Flugzeugturbinen habe auch von gelösten Problemen des Partners Pratt & Whitney profitiert./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.