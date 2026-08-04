MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Der Triebwerkbauer falle in einem anhaltend positivem Marktumfeld weiterhin mit einer relativ attraktiven Bewertung im Vergleich zur Konkurrenz auf, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal seien die Ergebnisse von den geopolitischen Entwicklungen unbeeindruckt gewesen./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Kaufen
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
378.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
378.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
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