MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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10.08.2026 10:02:24
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen MTU Aero Engines-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 209.60 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.477 MTU Aero Engines-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (370.80 EUR), wäre das Investment nun 176.91 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76.91 Prozent vermehrt.
Der MTU Aero Engines-Wert an der Börse wurde auf 19.98 Mrd. Euro beziffert. MTU Aero Engines-Anteile wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die MTU Aero Engines-Aktie bei 21.89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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