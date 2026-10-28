MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe im dritten Quartal ein gutes Umsatzwachstum erzielt, wenn auch kombiniert mit einem produkt- und umsatzmixbedingten Margenrückgang, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine erneute Anhebung der Free-Cashflow-Zielsetzung sei ein wichtiges Signal, denn in den vergangenen Jahren sei dies häufig ein Schwachpunkt gewesen. Der in den Papieren eingepreiste Abschlag sei zu hoch./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Kaufen
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
322.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
335.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|17:29
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:40
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:29
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:40
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:29
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:40
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|299.70
|0.10%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:01
|
Jefferies & Company Inc.
Basler Buy
|18:28
|
Jefferies & Company Inc.
OHB Buy
|18:05
|
JP Morgan Chase & Co.
Symrise Overweight
|17:35
|
DZ BANK
SAFRAN Kaufen
|17:29
|
DZ BANK
MTU Aero Engines Kaufen
|17:07
|
DZ BANK
Danone Kaufen
|16:24
|
DZ BANK
Alphabet C Kaufen