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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 460 auf 420 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das berichtete Betriebsergebnis (Ebit) verdecke das tatsächliche operative Bild aufgrund einer Einmalbelastung, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ohne diese hätte das Ergebnis über den Markterwartungen gelegen. Zum Kapitalmarkttag Ende November erwartet der Experte, dass die Ziele für das Jahr 2030 höher gesteckt werden. Dies sollte den unterbewerteten Aktien den nächsten Impuls geben./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.