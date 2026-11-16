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16.11.2026 15:58:29
Börsianer in Habachtstellung: LUS-DAX bewegt sich am Montagnachmittag seitwärts
Der LUS-DAX zeigt sich derzeit kaum verändert.
Am Montag klettert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0.00 Prozent auf 26’717.00 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’691.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’804.00 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Wert von 25’475.00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 26’456.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23’849.00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8.76 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’000.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2.77 Prozent auf 786.70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.88 Prozent auf 27.10 EUR), Daimler Truck (+ 1.66 Prozent auf 43.37 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.54 Prozent auf 357.00 EUR) und Fresenius SE (+ 1.44 Prozent auf 54.39 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens (-2.38 Prozent auf 272.75 EUR), Infineon (-1.84 Prozent auf 48.96 EUR), Siemens Energy (-1.51 Prozent auf 129.30 EUR), Symrise (-1.23 Prozent auf 96.08 EUR) und Zalando (-1.16 Prozent auf 28.14 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’410’388 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 240.984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.52 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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