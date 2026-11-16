Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus

Letztendlich verlor der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.41 Prozent auf 26’608.00 Punkte.

Bei 26’804.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26’586.00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25’475.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26’456.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23’849.00 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8.31 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27’000.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1.50 Prozent auf 27.00 EUR), Daimler Truck (+ 1.01 Prozent auf 43.09 EUR), MTU Aero Engines (+ 0.97 Prozent auf 355.00 EUR), Henkel vz (+ 0.94 Prozent auf 87.76 EUR) und Bayer (+ 0.85 Prozent auf 57.00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens (-2.45 Prozent auf 272.55 EUR), Siemens Energy (-1.75 Prozent auf 128.98 EUR), Continental (-1.63 Prozent auf 72.58 EUR), Zalando (-1.55 Prozent auf 28.03 EUR) und Symrise (-1.30 Prozent auf 96.02 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5’650’119 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240.984 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch