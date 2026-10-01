MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Beim Turbinenhersteller MTU dürfte vor allem das Wartungsgeschäft in der zivilen Luftfahrt robust gewesen sein./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sector Perform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
365.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
347.90 €
|
Abst. Kursziel*:
4.92%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
345.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.74%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
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09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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07.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
07.10.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|11:08
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
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|Deutsche Bank AG
|01.10.26
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|Bernstein Research
|28.09.26
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|23.09.26
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|Bernstein Research
|11:08
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:08
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|321.90
|-2.48%
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