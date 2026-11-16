Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt am Montagnachmittag ab

Um 15:41 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.01 Prozent leichter bei 26’746.84 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.211 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.083 Prozent höher bei 26’772.11 Punkten in den Montagshandel, nach 26’749.95 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26’693.84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’797.19 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der DAX wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 25’622.61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 26’440.31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der DAX bei 23’876.55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.00 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2.77 Prozent auf 786.70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.88 Prozent auf 27.10 EUR), Daimler Truck (+ 1.66 Prozent auf 43.37 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.54 Prozent auf 357.00 EUR) und Fresenius SE (+ 1.44 Prozent auf 54.39 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Siemens (-2.38 Prozent auf 272.75 EUR), Infineon (-1.84 Prozent auf 48.96 EUR), Siemens Energy (-1.51 Prozent auf 129.30 EUR), Symrise (-1.23 Prozent auf 96.08 EUR) und Zalando (-1.16 Prozent auf 28.14 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’410’388 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240.984 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch