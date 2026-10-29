MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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29.10.2026 12:29:04
MTU Aero Engines Sector Perform
MTU Aero Engines
307.07 CHF 1.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat MTU nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten und mit der Barmittelentwicklung leicht positiv überrascht, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Die angepassten Jahresziele nähmen die Konsensschätzungen schon weitgehend vorweg. Die Aktie hält er für fair bewertet./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sector Perform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
365.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
322.60 €
|
Abst. Kursziel*:
13.14%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
333.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.31%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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