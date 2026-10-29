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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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29.10.2026 12:29:04

MTU Aero Engines Sector Perform

MTU Aero Engines
307.07 CHF 1.26%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat MTU nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten und mit der Barmittelentwicklung leicht positiv überrascht, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Die angepassten Jahresziele nähmen die Konsensschätzungen schon weitgehend vorweg. Die Aktie hält er für fair bewertet./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sector Perform
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
365.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
322.60 € 		Abst. Kursziel*:
13.14%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
333.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.31%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
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