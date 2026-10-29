MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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29.10.2026
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30.10.2026 06:48:29
MTU Aero Engines Overweight
MTU Aero Engines
306.62 CHF 1.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen des Triebwerkherstellers seien schwer einzuordnen gewesen und von den Anlegern mäßig begeistert aufgenommen worden, schrieb David Perry am Donnerstag. Sie seien aber deutlich besser ausgefallen, als sie auf den ersten Blick erschienen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Overweight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
465.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
333.00 €
|
Abst. Kursziel*:
39.64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
333.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.26%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
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