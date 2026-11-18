Um 15:40 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0.61 Prozent schwächer bei 25’885.66 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.199 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.143 Prozent auf 26’082.63 Punkte an der Kurstafel, nach 26’045.37 Punkten am Vortag.

Bei 26’139.16 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’863.03 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 3.31 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 25’622.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der DAX mit 26’128.36 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23’180.53 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5.49 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2.82 Prozent auf 128.52 EUR), Vonovia SE (+ 2.20 Prozent auf 17.18 EUR), Infineon (+ 1.57 Prozent auf 49.45 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.27 Prozent auf 352.20 EUR) und Zalando (+ 1.06 Prozent auf 28.64 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil SAP SE (-2.82 Prozent auf 195.82 EUR), Deutsche Bank (-2.38 Prozent auf 30.21 EUR), Commerzbank (-2.20 Prozent auf 38.20 EUR), Deutsche Telekom (-2.18 Prozent auf 26.53 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.74 Prozent auf 39.02 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 3’188’073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240.927 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch