MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 450 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die starken Quartalszahlen des Triebwerkherstellers lägen umsatzseitig über dem Konsens, während das operative Ergebnis (Ebit) erwartungsgemäß ausgefallen sei, schrieb Adrien Rabier in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Den Aktienkurs belastet habe der Margenrückgang im Erstausrüstungsgeschäft. Rabier sieht sich indes durch die Zahlen darin bestätigt, dass sich die Fundamentaldaten verbessern und der Kapitalmarkttag im November zu steigenden Erwartungen für die Barmittelentwicklung führen sollte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
460.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
330.00 €
|
Abst. Kursziel*:
39.39%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
333.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.14%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
29.10.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.10.26
|Bernstein Research beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Outperform (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Sector Perform-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets (finanzen.ch)
|
29.10.26
|MTU Aero Engines-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet (finanzen.ch)
|
29.10.26
|MTU-Aktie gibt dennoch nach: Mehr Optimismus fürs Gesamtjahr nach mehr Wachstum im dritten Quartal (Dow Jones)
|
29.10.26
|JP Morgan Chase & Co. gibt MTU Aero Engines-Aktie Overweight (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|09:17
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09:17
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09:17
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|29.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|305.40
|1.90%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:17
|
Bernstein Research
MTU Aero Engines Outperform
|09:16
|
Jefferies & Company Inc.
Gerresheimer Hold
|08:59
|
Jefferies & Company Inc.
PUMA Hold
|08:49
|
JP Morgan Chase & Co.
Bayer Overweight
|08:40
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Air Liquide Buy
|08:39
|
Deutsche Bank AG
WACKER CHEMIE Sell
|08:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
ABB Neutral