XETRA-Handel DAX verbucht Verluste

Am Montag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.12 Prozent tiefer bei 26’716.57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.211 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.083 Prozent auf 26’772.11 Punkte an der Kurstafel, nach 26’749.95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’797.19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’695.18 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, den Wert von 25’622.61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26’440.31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der DAX mit 23’876.55 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 27’001.67 Punkte. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3.70 Prozent auf 793.80 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.48 Prozent auf 356.80 EUR), Daimler Truck (+ 1.36 Prozent auf 43.24 EUR), Fresenius SE (+ 1.21 Prozent auf 54.27 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.09 Prozent auf 26.89 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens (-2.54 Prozent auf 272.30 EUR), Symrise (-1.87 Prozent auf 95.46 EUR), Brenntag SE (-1.19 Prozent auf 57.96 EUR), EON SE (-1.16 Prozent auf 19.25 EUR) und Infineon (-0.92 Prozent auf 49.42 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 1’423’008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 240.984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.52 erwartet. Mit 7.33 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch