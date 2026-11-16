Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’237 0.9%  SPI 21’402 0.7%  Dow 52’125 -0.4%  DAX 26’742 0.0%  Euro 0.9243 0.0%  EStoxx50 6’381 -0.1%  Gold 3’865 -0.4%  Bitcoin 53’932 -1.5%  Dollar 0.8394 0.1%  Öl 94.3 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie in Rot: Milliardeninvestment in Werk in Grünheide geplant
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Weg frei für UniCredit? EU-Kommission und Fed stimmen Commerzbank-Deal zu - Aktien geben nach
Energiekrise 2027: Bleiben Öl und Gas teuer?
Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte
Suche...

DAX 40 998032 / DE0008469008

26’745.22
Pkt
-4.73
Pkt
-0.02 %
14:46:07
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Kursentwicklung 16.11.2026 12:26:22

XETRA-Handel DAX verbucht Verluste

XETRA-Handel DAX verbucht Verluste

Aktueller Marktbericht zum DAX.

Am Montag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.12 Prozent tiefer bei 26’716.57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.211 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.083 Prozent auf 26’772.11 Punkte an der Kurstafel, nach 26’749.95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’797.19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’695.18 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, den Wert von 25’622.61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26’440.31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der DAX mit 23’876.55 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 27’001.67 Punkte. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3.70 Prozent auf 793.80 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.48 Prozent auf 356.80 EUR), Daimler Truck (+ 1.36 Prozent auf 43.24 EUR), Fresenius SE (+ 1.21 Prozent auf 54.27 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.09 Prozent auf 26.89 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens (-2.54 Prozent auf 272.30 EUR), Symrise (-1.87 Prozent auf 95.46 EUR), Brenntag SE (-1.19 Prozent auf 57.96 EUR), EON SE (-1.16 Prozent auf 19.25 EUR) und Infineon (-0.92 Prozent auf 49.42 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 1’423’008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 240.984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.52 erwartet. Mit 7.33 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur DAX-Realtime-Indikation
Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:12 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:11 SMI gönnt sich Verschnaufpause
08:47 Logo WHS Nvidia vor dem Mega-Test: Quartalszahlen, Fed-Protokoll & Anthropic-IPO – jetzt entscheidet sich die KI-Rallye
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Wieder abwärts?
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’817.03 19.88 SJBCNU
Short 16’124.85 13.92 SPBE9U
Short 16’771.92 8.83 SOBWGU
SMI-Kurs: 15’236.75 16.11.2026 14:44:25
Long 14’593.33 19.88 SNC6BU
Long 14’263.85 13.86 SZBOBU
Long 13’666.17 8.99 SFBNWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Bitcoin-Ausverkauf am Wochenende: Kurs fällt zeitweise Richtung 62'000 US-Dollar
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran
SMI in Grün -- DAX stabil -- Wall Street im Minus erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rückenwind für die Novo Nordisk-Aktie: So bleiben Anleger bei Rücksetzern auf der sicheren Seite

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 26’743.67 -0.02%