MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Weiteres Luftverkehrs-Wachstum, die steigende installierte Triebwerksbasis und das gestiegene Alter der Flugzeugflotten implizierten beim Triebwerkbauer auch weiterhin einen hohen Anteil des margenstarken Ersatzteilgeschäfts und eine hohe Auslastung der Wartungsaktivitäten, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Branchenvergleich erscheine der Bewertungsabschlag der Aktie von rund 40 Prozent immer noch deutlich zu hoch./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Kaufen
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
342.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
342.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
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|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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