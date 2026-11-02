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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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04.11.2026 12:20:18

MTU Aero Engines Kaufen

MTU Aero Engines
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Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Weiteres Luftverkehrs-Wachstum, die steigende installierte Triebwerksbasis und das gestiegene Alter der Flugzeugflotten implizierten beim Triebwerkbauer auch weiterhin einen hohen Anteil des margenstarken Ersatzteilgeschäfts und eine hohe Auslastung der Wartungsaktivitäten, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Branchenvergleich erscheine der Bewertungsabschlag der Aktie von rund 40 Prozent immer noch deutlich zu hoch./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Kaufen
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
342.70 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
342.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
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30.10.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
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