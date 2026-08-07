Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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Merck Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern habe auf den ersten Blick ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei nicht nur auf Konzernebene angehoben worden, sondern auch für alle drei Geschäftsbereiche, die allesamt besser als erwartet abgeschnitten hätten. Bei den Anlegern sollte dies gut ankommen./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
129.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
147.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
143.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.95%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
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