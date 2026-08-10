DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die Merck-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 186.00 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 5.376 Merck-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 772.31 EUR, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 07.08.2026 auf 143.65 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 22.77 Prozent.

Merck wurde am Markt mit 62.46 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch