Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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10.08.2026 09:28:13
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone
Das macht der LUS-DAX am Morgen.
Am Montag tendiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0.05 Prozent tiefer bei 26’335.00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 26’309.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’370.00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 10.07.2026, einen Stand von 25’116.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’402.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 24’252.00 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.20 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’442.00 Punkten. 21’861.50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 2.26 Prozent auf 37.29 EUR), Siemens Energy (+ 1.81 Prozent auf 156.32 EUR), Infineon (+ 1.66 Prozent auf 63.11 EUR), Allianz (+ 1.59 Prozent auf 440.40 EUR) und Merck (+ 1.11 Prozent auf 145.25 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.32 Prozent auf 508.60 EUR), Brenntag SE (-0.97 Prozent auf 63.46 EUR), Beiersdorf (-0.96 Prozent auf 80.42 EUR), Continental (-0.85 Prozent auf 67.72 EUR) und Hannover Rück (-0.79 Prozent auf 251.60 EUR) unter Druck.
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 215’917 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213.282 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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