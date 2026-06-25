Merck 135.19 CHF 4.90% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der angekündigten Übernahme von Bio-Techne auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 153 Euro belassen. Die strategische Logik des Zukaufs liege in der Komplementarität der Produktportfolios der beiden Unternehmen entlang der gesamten wissenschaftlichen Wertschöpfungskette, schrieb Peter Spengler am Donnerstag. Insgesamt sei die Akquisition als konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie zu werten, das Kerngeschäft durch gezielte Zukäufe in zukunftsweisenden Technologiefeldern nachhaltig zu stärken./rob/la/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.