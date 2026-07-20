Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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20.07.2026 11:55:32
Merck Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Matthew Weston rechnet mit soliden Wachstumstrends im zweiten Quartal, wie er am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Die Dynamik aus dem ersten Quartal dürfte sich aufs zweite übertragen haben./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
136.25 €
|
Abst. Kursziel*:
10.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
136.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.81%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Merck KGaA
|
10:02
|DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.07.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Schwacher Handel: DAX zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Merck-Aktie fällt: Konzern investiert in neues Prüfzentrum für Europa (AWP)
|
15.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX im Minus (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Merck erhält grünes Licht für Erbitux-Erweiterung in der EU - Aktie gibt nach (Dow Jones)
Analysen zu Merck KGaA
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|Barclays Capital
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