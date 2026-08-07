Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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07.08.2026 06:52:24
Merck Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston warf am Donnerstagabend einen tieferen Blick auf den Quartalsbericht der Darmstädter. Das zweite Quartal sei solide gewesen, die leichte Aufstockung der Ziele weitgehend erwartet worden, resümierte er./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 23:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
144.70 €
|
Abst. Kursziel*:
3.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
143.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.71%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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