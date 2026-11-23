|Weiterer Meilenstein
|
23.11.2026 17:54:00
Roche-Aktie: FDA-Zulassung für Hoffnungsträger Giredestrant
Der Pharmakonzern Roche hat für seinen Hoffnungsträger Giredestrant (Markenname: Wilserdly) von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine wichtige Zulassung erhalten.
Dabei handelt es sich um den häufigsten Brustkrebstyp, wie die FDA am Montag mitteilte. Das einmal täglich oral einzunehmende Medikament sei die erste neue Hormontherapie für Brustkrebs im Frühstadium seit über 20 Jahren. Die Zulassung umfasse Erwachsene mit dem genannten Brustkrebs im Stadium I, II oder III, bei denen nach einer Operation ein mittleres bis hohes Rückfallrisiko bestehe.
"Bei Patientinnen und Patienten mit hormonabhängigem Brustkrebs im Frühstadium besteht das Ziel nach einer Operation darin, ein Wiederauftreten der Erkrankung zu verhindern", wird Angelo de Claro, Direktor des Oncology Center of Excellence der FDA, zitiert. Die Behandlung habe in der randomisierten, multizentrischen Studie lidERA Breast Cancer gut abgeschnitten. Im Vergleich zur Standard-Hormontherapie habe Wilserdly das Risiko eines invasiven Brustkrebsrückfalls oder eines Todesfalls um 30 Prozent reduziert.
Die Studienergebnisse und die FDA-Zulassung zu Giredestrant stellen für Roche einen weiteren Meilenstein dar. Der Konzern selbst traut dem Mittel Spitzenumsätze von mehr als 3 Milliarden Franken zu, einige Analysten halten sogar zweistellige Milliardensummen für denkbar.
Giredestrant ist ein sogenannter SERD, ein selektiver Östrogenrezeptor-Degrader, der nächsten Generation, der den Östrogenrezeptor nicht nur blockiert, sondern gezielt abbaut und damit den hormonellen Wachstumssignalweg von Brustkrebszellen direkt unterbindet.
mk/yz
Basel (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.