Muttenz (awp) - Der Spezialchemiekonzern Clariant bestätigt das Interesse am US-Unternehmen Ashland. Clariant führe gemeinsam mit dem Private-Equity-Investor Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) als Partner Gespräch betreffend einer möglichen Übernahme von Ashland, teilte das Unternehmen am Montagabend mit.

Damit reagierte Clariant auf Spekulationen am Markt über eine mögliche Transaktion mit Ashland. Am Sonntagabend hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider darüber berichtet.

Offen bleibt allerdings, ob die Akquisition auch tatsächlich zustanden kommen wird. Es sei noch unsicher, ob eine Übernahme abgeschlossen werde, hiess es weiter. Auch die endgültigen Konditionen einer möglichen Übernahme stünden noch nicht fest. Clariant werde gegebenfalls über weitere Entscheidungen informieren.

Ashland hat den Sitz im US-Bundesstaat Delaware und verfügt laut Bloomberg über einen Marktwert von 3,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen produziert eine Reihe von Zusatzstoffen und Spezialchemikalien, die in der Pharmaindustrie, im Bau und bei der Herstellung von Körperpflegeprodukten zum Einsatz kommen. Ashland habe zudem im Juli eine Einigung mit dem aktivistischen Investor Ancora Holdings Group erzielt und sich daraufhin zum Verkauf angeboten.

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