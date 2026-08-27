Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Infineon Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Für den Chiphersteller sei mit Blick auf das Thema Autonomes Fahren die breite Einführung von Level 2+/2++-Systemen wirtschaftlich relevanter als eine zunächst auf wenige Fahrzeuge begrenzte Einführung von Level 3 oder Level 4, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Softwaredefinierte Fahrzeuge hätten bereits 2025 rund 11 Prozent des Konzernumsatzes ausgemacht. Der zunehmende Funktionsumfang führe zu einer steigenden Nachfrage nach von Infineon angebotenen Komponenten. "Das KI-Geschäft bleibt der zentrale kurzfristige Wachstumstreiber und profitiert von einer sehr dynamischen Nachfrage."/ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Kaufen
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
58.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
56.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
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15:58
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15:58
|Stabiler Handel: LUS-DAX nachmittags mit Verschnaufpause (finanzen.ch)
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15:58
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12:26
|Freundlicher Handel: TecDAX liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.ch)
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12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen (finanzen.ch)
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12:26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
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Aktien in diesem Artikel
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