Infineon-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Unternehmens auf der dbAccess European TMT Konferenz. Das hohe Wachstumspotenzial über 2026 hinaus sei untermauert worden.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2.9 Prozent auf 58.52 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 45.25 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 823’447 Infineon-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 56.3 Prozent. Die Infineon-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.11.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET



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