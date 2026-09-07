Novartis-Aktie knickt ein: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt

Dies bedeutet einen Rückschlag für das Unternehmen und andere Akteure, die einen neuen Ansatz zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erforschen.

Novartis teilte mit, dass das Medikament das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse - einschliesslich Todesfällen, Herzinfarkten und Schlaganfällen - im Vergleich zu einem Placebo nicht verringert habe. Es sei jedoch gelungen, die Konzentration von Lipoprotein(a) im Blut, einem als Lp(a) bekannten Fettpartikel, zu senken, so Novartis.

Die Ergebnisse würden das "wissenschaftliche Verständnis des Zusammenhangs zwischen der Lp(a)-Senkung und kardiovaskulären Ereignissen vertiefen und könnten als Grundlage für künftige Ansätze zum Management kardiovaskulärer Risiken dienen", sagte Shreeram Aradhye, Chief Medical Officer des Schweizer Pharmakonzerns.

Die Hoffnung war gross, dass das Medikament mit dem Namen Pelacarsen eine tückische Ursache für Herzinfarkte und Schlaganfälle bekämpfen könnte, die sich seit Jahrzehnten einer Behandlung entzieht. In den USA weisen zig Millionen Menschen erhöhte Lp(a)-Werte auf, einen vererbbaren und weitgehend unbemerkt bleibenden Treiber von Herzerkrankungen.

Jahrelang glaubten Wissenschaftler, dass eine Senkung von Lp(a), einem Verwandten des LDL-Cholesterins, die Plaquebildung verringern und zu weniger Herzinfarkten und Schlaganfällen führen würde. Diese Studie war ein entscheidender Test für diese Hypothese. "Es gab viele Hinweise darauf, dass Lipoprotein(a) ein fehlendes Bindeglied sein könnte", sagte Kushal Kadakia, Arzt am Massachusetts General Hospital, der Herz-Kreislauf-Medikamente erforscht. "Es ist wirklich überraschend und ein Rückschlag für die Forschung, ein solches Ergebnis zu sehen."

Pelacarsen wurde ursprünglich von Ionis Pharmaceuticals entdeckt und entwickelt. Im Jahr 2019 übte Novartis eine Option zur Lizenzierung der Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für das Medikament aus.

Amgen und Eli Lilly entwickeln ähnliche Therapien, nutzen jedoch eine andere Technologie, die darauf abzielt, das Gen für die Lp(a)-Produktion auszuschalten. Das Produkt von Novartis und Ionis basiert auf einer Technologie, die das Signal blockiert, welches der Leber die Anweisung zur Produktion von Lp(a) gibt.

Novartis nannte keine weiteren Details zu den Studienergebnissen, plant jedoch, die Daten auf einer bevorstehenden medizinischen Fachkonferenz zu präsentieren.

Novartis-Aktien nach Forschungsrückschlag satt im Minus

Die Valoren des Pharmakonzerns stehen am Montag massiv unter Druck. Mit Pelacarsen ist ein Hoffnungsträger gescheitert, wie am Wochenende bekannt wurde. Analysten hatten dem Präparat Blockbusterpotential attestiert.

Zeitweise büssen Novartis 3,38 Prozent auf 125,19 Franken ein und drücken mit ihrem Gewicht auch dem Gesamtmarkt den Stempel auf. Die Papiere von Ionis brachen am Freitag im nachbörslichen NASDAQ-Handel um 9,98 Prozent auf 52,29 US-Dollar ein.

"Pelacarsen funktioniert nicht", stellt die ZKB trocken fest. In der Folge werden die risiko-adjustierten Umsatzerwartungen von bis zu 1,3 Milliarden Dollar vollständig aus dem Modell entfernt.

Die UBS hatte dem Mittel ein Spitzenumsatzpotenzial von 1,5 Milliarden Dollar bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 60 Prozent zugetraut. Pelacarsen habe somit 0,7 Prozent des von der Bank geschätzten Gesamtwerts von Novartis ausgemacht - also deutlich weniger als die aktuelle Kursreaktion.

Vontobel hatte eine Spitzenumsatzschätzung von 2 Milliarden in den Büchern. Im Gegenzug erhöht die Bank nun aber ihre Schätzung für Remibrutinib von 1 auf 2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich senkt die Bank ihr Kursziel für Novartis daher nur von 130 auf 128 Franken und bestätigt das Rating "Hold".

Dass die Aktien zum Wochenstart dennoch so stark reagiert, hat laut Händlern mit dem Kursverlauf der letzten Zeit zu tun. Novartis markierte am letzten Donnerstag ein Intraday-Allzeithoch bei 132,68 Franken. Umso stärker wirke sich die Hiobsbotschaft aus, ist zu hören.

Dow Jones Newswires / awp