Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Der im Vergleich zum Vorquartal um 5 auf 30 Milliarden Euro gestiegene Auftragsbestand spiegele die Investitionen der Kunden in Künstliche Intelligenz wider, schrieb David Dai in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch die Prognosen des Chip-Herstellers für die Preise seien stark./rob/bek/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
102.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
60.00 €
|
Abst. Kursziel*:
70.00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
62.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.88%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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