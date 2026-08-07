NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Der im Vergleich zum Vorquartal um 5 auf 30 Milliarden Euro gestiegene Auftragsbestand spiegele die Investitionen der Kunden in Künstliche Intelligenz wider, schrieb David Dai in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch die Prognosen des Chip-Herstellers für die Preise seien stark./rob/bek/nas;