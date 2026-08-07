Infineon 58.52 CHF 5.85% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 88 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine beschleunigte KI-Nachfrage und verbesserte Endmärkte sorgten auf breiter Basis für Erholung, schrieb Alexander Duval am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.