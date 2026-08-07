Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
58.52CHF
3.25CHF
5.88 %
07.08.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.08.2026 12:17:41
Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 88 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine beschleunigte KI-Nachfrage und verbesserte Endmärkte sorgten auf breiter Basis für Erholung, schrieb Alexander Duval am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
91.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61.12 €
|
Abst. Kursziel*:
48.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.21%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Infineon AG
|
07.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.08.26
|XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)