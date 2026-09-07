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Index-Bewegung 07.09.2026 09:28:16

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der TecDAX bleibt auch am Montag auf Erholungskurs.

freenet
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Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.02 Prozent höher bei 4’023.61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 564.398 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.121 Prozent auf 4’027.61 Punkte an der Kurstafel, nach 4’022.75 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4’035.38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’016.09 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 07.08.2026, den Wert von 4’068.78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’074.14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’628.21 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.02 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 7.73 Prozent auf 39.60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.66 Prozent auf 75.05 EUR), SMA Solar (+ 2.91 Prozent auf 58.30 EUR), Infineon (+ 2.62 Prozent auf 58.35 EUR) und JENOPTIK (+ 2.29 Prozent auf 41.04 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Sartorius vz (-2.53 Prozent auf 231.20 EUR), QIAGEN (-1.86 Prozent auf 36.74 EUR), TeamViewer (-1.53 Prozent auf 6.75 EUR), Bechtle (-1.49 Prozent auf 35.70 EUR) und SAP SE (-1.44 Prozent auf 183.00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 232’464 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.312 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.89 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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