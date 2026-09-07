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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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07.09.2026 08:18:29

Infineon Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Infineon beim unveränderten Kursziel von 84 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit der Kurskorrektur sei die Bewertung gesunken, während sich das Geschäft mit Chips für KI-Rechenzentren beschleunige, schrieb Malte Schaumann am Montag. Die Markterwartungen hält er immer noch für zu vorsichtig./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
58.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.39%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
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