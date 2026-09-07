Infineon 54.91 CHF 1.47% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Infineon beim unveränderten Kursziel von 84 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit der Kurskorrektur sei die Bewertung gesunken, während sich das Geschäft mit Chips für KI-Rechenzentren beschleunige, schrieb Malte Schaumann am Montag. Die Markterwartungen hält er immer noch für zu vorsichtig./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.