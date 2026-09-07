Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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07.09.2026 08:18:29
Infineon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Infineon beim unveränderten Kursziel von 84 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit der Kurskorrektur sei die Bewertung gesunken, während sich das Geschäft mit Chips für KI-Rechenzentren beschleunige, schrieb Malte Schaumann am Montag. Die Markterwartungen hält er immer noch für zu vorsichtig./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.35 €
|
Abst. Kursziel*:
43.96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
58.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.39%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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