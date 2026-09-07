Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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07.09.2026 14:23:00
Zurich-Aktie im Minus: Rückzahlungsoption für nachrangige Euro-Anleihe ausgeübt
Zurich Insurance zieht bei einer ihrer nachrangigen Anleihen die Reissleine: Der Versicherer nutzt eine Rückzahlungsoption vorzeitig.
Im SIX-Handel zeigt sich die Zurich-Aktie zum Wochenstart zeitweise mit Verlusten von 0,70 Prozent bei 597,40 Franken.
sta/to
Zürich (awp)
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