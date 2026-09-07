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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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Option genutzt 07.09.2026 14:23:00

Zurich-Aktie im Minus: Rückzahlungsoption für nachrangige Euro-Anleihe ausgeübt

Zurich-Aktie im Minus: Rückzahlungsoption für nachrangige Euro-Anleihe ausgeübt

Zurich Insurance zieht bei einer ihrer nachrangigen Anleihen die Reissleine: Der Versicherer nutzt eine Rückzahlungsoption vorzeitig.

Zurich Insurance
596.96 CHF -0.57%
Kaufen Verkaufen
Zurich Insurance übt eine Option zur Rückzahlung einer nachrangigen Anleihe aus. Der Versicherungskonzern wird die 2016 ausgegebene mit 3,500 Prozent verzinste Anleihe in Höhe von 750 Millionen Euro per 1. Oktober zurückzahlen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Im SIX-Handel zeigt sich die Zurich-Aktie zum Wochenstart zeitweise mit Verlusten von 0,70 Prozent bei 597,40 Franken.

sta/to

Zürich (awp)

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4575 18.12.2026 127864715
Long 12.2969 16.06.2028 157230690
Long 1192.8 16.10.2026 158828408
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.6941 18.06.2027 158828324
Short 1193.2 18.12.2026 154259186
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1449 11.44 154810330
Long 11.928 5.66 157230127
Long 17.2928 3.05 157975984
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5202 12.20 151635306
Short 12.0525 5.28 142861036
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -44.41 114086076
Long 10 -9.18 142861648
Long 12 -7.50 142861649
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’834.13 19.99 SNBHTU
Short 15’149.26 13.98 SQBAIU
Short 15’719.08 9.00 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’306.54 07.09.2026 14:21:35
Long 13’664.21 19.45 STB1IU
Long 13’352.62 13.84 SPB9EU
Long 12’768.82 8.89 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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