Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.23 Prozent höher bei 4’031.84 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 564.398 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.121 Prozent auf 4’027.61 Punkte an der Kurstafel, nach 4’022.75 Punkten am Vortag.

Bei 4’035.38 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4’010.58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’068.78 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der TecDAX 4’074.14 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’628.21 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11.24 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 11.48 Prozent auf 40.98 EUR), SMA Solar (+ 5.38 Prozent auf 59.70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.31) Prozent auf 74.80 EUR), AIXTRON SE (+ 3.07 Prozent auf 37.26 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3.04 Prozent auf 31.14 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen TeamViewer (-2.70 Prozent auf 6.67 EUR), QIAGEN (-2.47 Prozent auf 36.51 EUR), Sartorius vz (-2.23 Prozent auf 231.90 EUR), ATOSS Software (-1.73 Prozent auf 96.50 EUR) und SAP SE (-1.72 Prozent auf 182.48 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 856’438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 214.312 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch