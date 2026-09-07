Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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07.09.2026 10:02:28
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Infineon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Infineon-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 31.58 EUR. Bei einem Infineon-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31.671 Infineon-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 1’800.79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56.86 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 80.08 Prozent gleich.
Am Markt war Infineon jüngst 74.04 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Infineon-Aktie fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Infineon-Aktie lag beim Börsengang bei 70.20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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