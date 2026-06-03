Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Infineon Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Infineon mit Verweis auf die jüngste Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 47 auf 84 Euro angehoben. Die fundamentalen Gründe für einen Kursanstieg beim Halbleiterkonzern seien gegeben, schrieb Malte Schaumann in seiner Neubewertung am Freitag. Er verwies auf die deutlich verbesserten Nachfrageaussichten im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Doch die Bewertungskennziffern hätten inzwischen historische Höchststände erreicht, was die hohen Erwartungen widerspiegele./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Hold
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
81.04 €
|
Abst. Kursziel*:
3.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.77%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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