Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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09.09.2026
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10.09.2026 06:22:22
Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zahlen des Textilkonzerns hätten ein wenig enttäuscht, schrieb Georgina Johanan am Mittwochabend. Sie sieht die Spanier aber am besten positioniert im Sektor, der die möglichen Inflationsrisiken weiter abschüttle./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
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Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
54.56 €
|
Abst. Kursziel*:
9.97%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
54.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.13%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse