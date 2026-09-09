Inditex 51.38 CHF -3.02% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zahlen des Textilkonzerns hätten ein wenig enttäuscht, schrieb Georgina Johanan am Mittwochabend. Sie sieht die Spanier aber am besten positioniert im Sektor, der die möglichen Inflationsrisiken weiter abschüttle./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.