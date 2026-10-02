LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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02.10.2026 13:13:00
LANXESS-Aktie verliert: Scope senkt Daumen
Scope bescheinigt LANXESS eine schwächere Bonität.
Im XETRA-Handel verliert die LANXESS-Aktie 0,65 Prozent auf 12,32 Euro.
DOW JONES
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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