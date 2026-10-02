Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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02.10.2026 13:14:00
Hannover Rück-Aktie fester: Fitch macht Hoffnung
Fitch wird zuversichtlicher für die Bonität der Hannover Rück.
Fitch bestätigte das IFS-Rating für die Munich Re mit AA und einem stabilen Ausblick. Swiss Re wurde mit AA- und einem stabilen Ausblick bestätigt.
Die Hannover Rück-Aktie rückt auf XETRA zeitweise um 1,20 Prozent auf 253,80 Euro ins Plus vor.
DOW JONES
Weitere Links:
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Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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25.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.ch)
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25.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.ch)
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25.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
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25.09.26
|DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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24.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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|DZ BANK
|04.09.26
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|DZ BANK
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
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|28.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Swiss Re am 02.10.2026
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.